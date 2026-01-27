L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi | Rischio crollo imminente anche per edifici storici

La recente frana a Niscemi ha causato ingenti danni e mette in evidenza l’urgenza di interventi di monitoraggio. Un ingegnere ha rilevato il rischio di crollo anche di edifici storici, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle cause e di azioni preventive per tutelare il patrimonio e la sicurezza della zona.

Nella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci. L'intervista all'ingegnere ambientale Gianfranco Di Pietro che spiega cosa è successo: "Nell'arco di due ore la terra si è aperta laddove non si pensava si dovesse aprire. Aiamo andati ben oltre il prevedibile".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

Un'indagine approfondisce il presunto sistema di corruzione al Genio Civile, evidenziando l’utilizzo di false identità di professionisti, fatture irregolari e servizi inesistenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: L’ingegnere che ha trasformato il suo box in biblioteca: Mia moglie non voleva i libri in casa; #La Ferrari fa fuori l’ingegnere di pista con cui #Hamilton litigò a #Miami: Già che ci siete, prendetevi un tè Riccardo #Adami aveva già lavorato con #Vettel e #Sainz.Ne scrive anche il Times. Il nuovo ingegnere di pista di Lewis sarà comunicato a tempo debit; Napoli, killer dell’ingegnere confessa: L’ho ucciso per 20mila euro; Avances, abbracci e messaggi alla collega (fino a mille a notte): ingegnere licenziato per giusta causa.

L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: Rischio crollo imminente anche per edifici storiciNella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci ... fanpage.it

La Ferrari fa fuori l’ingegnere di pista con cui Hamilton litigò a Miami: Già che ci siete, prendetevi un tèLa prima stagione di Lewis Hamilton in rosso ha lasciato più domande che risposte. Ora Maranello cambia voce nel suo abitacolo: i dettagli ... ilnapolista.it

Niscemi, la frana non smette di avanzare: le immagini dal drone girate martedì mattina - facebook.com facebook