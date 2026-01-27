L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi | Rischio crollo imminente anche per edifici storici

La recente frana a Niscemi ha causato ingenti danni e mette in evidenza l’urgenza di interventi di monitoraggio. Un ingegnere ha rilevato il rischio di crollo anche di edifici storici, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle cause e di azioni preventive per tutelare il patrimonio e la sicurezza della zona.

Nella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci. L'intervista all'ingegnere ambientale Gianfranco Di Pietro che spiega cosa è successo: "Nell'arco di due ore la terra si è aperta laddove non si pensava si dovesse aprire. Aiamo andati ben oltre il prevedibile".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

