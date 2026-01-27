La giornata della Memoria richiama l'importanza di ricordare le tragedie del passato, come testimoniato dalle testimonianze di Sami Modiano ed Edith Bruck. Le loro parole sottolineano come il ricordo delle atrocità dei lager sia fondamentale per mantenere viva la memoria e sensibilizzare le nuove generazioni. In questo momento, le bandiere a mezz'asta rappresentano un gesto di rispetto e di riflessione sulla storia condivisa dell’umanità.

La memoria non è un esercizio del passato, ma una ferita aperta che continua a parlare al presente. Nel giorno della Memoria, le parole di Sami Modiano ed Edith Bruck restituiscono tutta la forza di un ricordo che non si lascia archiviare, e che chiede di essere ascoltato, soprattutto dalle nuove generazioni. " Mi dicono: 'te sei uscito vivo da Birkenau'. No, io sono ancora là, non potrò mai uscire. Cerco di essere come voi ma non posso sono rimasto là. E per questo sono qui. Per farvi capire ma io non posso dirvi tutto quello che hanno visto i miei occhi». Così Sami Modiano, superstite della Shoah, racconta tra le lacrime la sua esperienza agli studenti nel corso dell’incontro organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah e dal Municipio XII al teatro Vascello di Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'indelebile ricordo dei lager di Modiano e Bruck. La Russa: "La più grande tragedia del '900": Oggi bandiere a mezz'asta

Oggi a Rapallo si svolge il funerale di Emanuele Galeppini, vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

