Linda la cagnolina trovata a terra immobile | la sua storia ora passa dal Comasco e cerca casa

Linda, la cagnolina trovata a terra, ha ora una storia di speranza. Grazie al lavoro silenzioso di volontari del Comasco e dell’associazione Odv L’Unione Fa La Forza, questa piccola vita cerca una famiglia che possa offrirle un nuovo inizio. La loro dedizione testimonia l’importanza di un impegno quotidiano nel salvare animali in difficoltà, senza clamori ma con grande cuore.

Appello e raccolta fondi per garantire tutte le cure necessarie a Linda, ora al sicuro grazie alle volontarie dell’Unione Fa La Forza Dietro questa storia di speranza ci sono Catia, Ilaria e un gruppo di volontari del Comasco.Sono loro che, dal 2014, con l’associazione Odv L’Unione Fa La Forza, senza clamore, senza grandi sponsor e senza riflettori, salvano cani destinati a una fine già scritta. Intervengono soprattutto nelle perreras spagnole, i canili municipali dove finiscono gli animali abbandonati, spesso in condizioni critiche e senza reali possibilità di uscita. È da lì che è arrivata anche Linda.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Comasco

Alyssa, cagnolina arrivata da poco in provincia di Piacenza dal canile di Frosinone, cerca una famiglia.

Una coppia di Los Angeles ha condiviso l’ultimo giorno di vita della loro amata cagnolina Gracie, malata terminale, tra coccole e affetto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Real Time. . Linda, 28 anni di Verderio, dedica la sua vita ad aiutare gli altri come logopedista. Quando non è al lavoro, ama viaggiare e stare all'aria aperta con la sua cagnolina Onda, magari in sella alla sua moto. Cerca un uomo con cui condividere ogni av - facebook.com facebook