L’incubo di Washington tutte le coincidenze tra Trump e Nixon

Questo articolo analizza le sorprendenti somiglianze tra le vicende di Trump e Nixon, concentrandosi sulle coincidenze che legano gli eventi attuali alle crisi del passato. Un confronto che evidenzia le tensioni politiche e le sfide della leadership negli Stati Uniti, offrendo uno sguardo obiettivo sulla storia recente e sulle sue implicazioni future.

Un'angoscia segreta tormenta l'America. Quella delle molte coincidenze fra i quotidiani "fuori giri " di Trump ed uno dei momenti più delicati e drammatici della storia americana, le dimissioni del presidente Richard Nixon. Dopo settimane di tensioni e timori di possibili colpi di testa per evitare l'impeachment da parte del Congresso, l'8 agosto del 1974 Nixon annunciò le dimissioni e il giorno dopo lasciò la Casa Bianca. Le lunghe notti dello scandalo Watergate furono terribilmente angoscianti, con il 37° presidente delirante isolato all'interno dello Studio Ovale e che prima di cedere alle pressioni minacciò sfracelli.

