L' inchiesta per stalking al sacerdote approda al tribunale del riesame la difesa | Nessuna persecuzione

L'inchiesta per stalking nei confronti di un sacerdote di Palermo è in fase di riesame. La difesa del sospettato, un 35enne di Siculiana, sostiene che non si tratti di persecuzione. L'udienza al tribunale del riesame valuterà le accuse e le prove presentate, offrendo un approfondimento sulla vicenda giudiziaria in corso.

Ha presentato istanza di riesame al tribunale di Palermo la difesa del trentacinquenne di Siculiana indagato per stalking ai danni del parroco di una chiesa del capoluogo. L’avvocato Gianfranco Pilato sostiene che non vi sia stata alcuna persecuzione e ha chiesto l’annullamento del provvedimento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Palermo tribunale

Si apre il procedimento giudiziario sul presunto traffico illecito di oro da Ferrara alla Svizzera, con l'udienza preliminare che ha visto sollevare un'eccezione di incompetenza territoriale.

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto la dissequestrazione del progetto dei Rusconi in via Anfiteatro, annullando il sequestro preventivo della torre residenziale “Unico-Brera”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palermo tribunale

Argomenti discussi: Lo youtuber Davide Favaloro verso il processo per stalking e abusi su un minore di Rimini; Perseguita e aggredisce la rivale nonostante il divieto: arrestata per stalking; Maltrattò la compagna per 13 anni: condannato l'ex; Non potevo restare in silenzio: familiari in aula per il caso di stalking su Rita.

Lo youtuber Davide Favaloro verso il processo per stalking e abusi su un minore di RiminiContatti sui social e incontri in un b&b, la Procura ha chiesto il giudizio per ‘Favarigna33’. I fatti contestati si sarebbero verificati tra l’ottobre 2021 e l’ottobre 2023, attraverso una serie di c ... ilrestodelcarlino.it

Montesarchio, stalking alla ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronicoNon accettava la fine della relazione e aveva trasformato la vita della ex moglie in un incubo fatto di minacce, messaggi persecutori e atti vandalici. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Staz ... ntr24.tv

L'INCHIESTA "OSTRO" | Nessuna bocciatura dell’impianto accusatorio, ma un passaggio di garanzia in un terreno giuridico complesso. Ed è la prima volta che accade in Italia - facebook.com facebook