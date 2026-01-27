L' impegno per il futuro dei più giovani firmato il patto territoriale di Comunità educante della Locride

Il patto territoriale di Comunità educante della Locride mira a rafforzare l'impegno per il futuro dei giovani, attraverso spazi di formazione e iniziative locali. La riapertura dello spazio giovani a Siderno rappresenta un passo importante in questa direzione, evidenziando l'importanza di investire in ambienti educativi per le nuove generazioni. L'iniziativa coinvolge istituzioni e comunità nel sostegno alla crescita e allo sviluppo dei più giovani.

Alla sottoscrizione dell'accordo, in occasione della riapertura dello spazio giovani a Siderno, il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace Così Versace, a margine delle firme del Patto territoriale di Comunità educante della Locride: “Una bella giornata, un istituto scolastico che torna a essere un luogo di formazione e non solo per molti ragazzi di Siderno e del comprensorio della Locride. Riprende vita uno spazio che guarda al futuro. La Città metropolitana si sente parte in causa perché sosterrà, non soltanto per le esigenze materiali, ma collaborerà affinché spazi come questi non siano un episodio isolato ma possano aumentare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

