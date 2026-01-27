L’ICE parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, suscitando critiche e preoccupazioni sul coinvolgimento dell’agenzia statunitense. La presenza degli agenti della Immigration & Customs Enforcement ha generato discussioni sul ruolo delle autorità straniere in un evento internazionale, evidenziando le tensioni tra gli interessi sportivi e le implicazioni politiche.

Agenti della Immigration & Customs Enforcement degli Stati Uniti, l’ormai famigerata agenzia federale americana ICE responsabile dell’omicidio di due manifestanti a Minneapolis, saranno presenti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, una partecipazione che ha messo in difficoltà il governo della premier Giorgia Meloni, attaccato dalle opposizioni. Diventata famosa in tutto il mondo per i raid anti-immigrati e per le violenze in Minnesota, in particolare per gli omicidi della poetessa e madre di tre figli Renee Nicole Macklin Good e dell’infermiere di un ospedale per veterani Alex Jeffrey Pretti e per le minacce ai giornalisti Rai, questa forza di polizia statunitense dovrebbe occuparsi, come rivela il nome, del “Controllo dell’immigrazione e delle Dogane” ma, rispondendo al dipartimento per la Sicurezza Nazionale, svolge anche altri compiti all’estero, soprattutto investigativi e di supporto alle missioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo Meloni

Approfondimenti su Milano Cortina

Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Ecco che cos’è l’ICE; Blog | Operazione Metro Surge: quando i numeri smentiscono la retorica; Usa, cosa dicono i sondaggi su Trump e sull’Ice?; Minneapolis, gli agenti ICE iniziano a lasciare la città. Media: Rimosso Bovino. Ma il DS smentisce - Uccisione Pretti, agenti ICE cominciano oggi a lasciare Minneapolis.

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

L'Ice a Milano-Cortina? Le parole di Fontana e la precisazione della Regione LombardiaMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? La conferma dell'arrivo della polizia anti immigrazione degli Stati Uniti era parsa arrivare direttamente dalle parole del ... corrieredellosport.it

VITE DA MEDAGLIA - MILANO CORTINA 2026 Otto puntate - per un conto alla rovescia che passa dalla pista di ghiaccio alla tavola da snowboard, dal poligono ai trampolini del freestyle. Dal 27 gennaio su RaiPlay i primi quattro episodi. #vitedamedaglia # - facebook.com facebook

Milano-Cortina, “Fiamma Olimpica unisce storie e territori” #olimpiadiinvernali x.com