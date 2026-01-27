L’Ice sarà presente in Italia durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come confermato dall’ambasciata Usa. La presenza, tuttavia, non è stata accolta con entusiasmo dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla tutela percepita da parte delle autorità italiane.

Come confermato dall’ambasciata Usa, l’Ice sarà in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali che si terranno a Milano-Cortina: una presenza non gradita a Beppe Sala, sindaco di Milano. In occasione di un’intervista a Rtl 102.5, infatti, Sala ha dichiarato: “Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire che problema c’è. Questa è una milizia che uccide”. E ancora: “È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza”. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'Ice in Italia in occasione delle Olimpiadi, il sindaco di Milano Sala: "Non mi sento tutelato da Piantedosi"

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

L’articolo analizza la recente dichiarazione di Beppe Sala riguardo alla percezione di tutela legata all’ICE e alle questioni di sicurezza e immigrazione a Milano.

