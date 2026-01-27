L’ho ammazzato io i messaggi che hanno incastrato il presunto killer di Giovanni Musu

La vicenda dell'omicidio di Giovanni Musu si è recentemente sviluppata con l'analisi dei messaggi che hanno portato all'arresto del presunto colpevole. La tragica vicenda, avvenuta nella città sarda di Carbonia, ha suscitato molto interesse e ha evidenziato l'importanza delle comunicazioni digitali nelle indagini criminali. Questa notizia rappresenta un passo importante nel quadro delle indagini in corso.

Svolta sull’omicidio di Giovanni Musu, il 53enne accoltellato 13 volte e dato alle fiamme nella notte del 16 gennaio nella città sarda di Carbonia. Per l’omicidio dell’uomo erano indagati Marco Atzeni, 50 anni, e William Serra, 38 anni. Entrambi pregiudicati, è stato proprio quest’ultimo a finire in manette nel pomeriggio di lunedì. Serra è accusato di omicidio volontario ed è attualmente detenuto nel carcere di Uta, vicino Cagliari, assistito dall’avvocato Fabio Basile. La sua casa è stata perquisita e, al momento, non sono state rese note le posizioni dell’indagato sull’accaduto. A incastrare l’uomo sarebbero stati i messaggi inviati alla compagna e le riprese delle telecamere, elementi centrali delle indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giovanni Musu è stato arrestato con l'accusa di aver commesso un omicidio, confermata dalle immagini delle telecamere e dai messaggi in cui ammette il delitto.

