L’ho ammazzato io i messaggi che hanno incastrato il presunto killer di Giovanni Musu

Da ilfattoquotidiano.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda dell'omicidio di Giovanni Musu si è recentemente sviluppata con l'analisi dei messaggi che hanno portato all'arresto del presunto colpevole. La tragica vicenda, avvenuta nella città sarda di Carbonia, ha suscitato molto interesse e ha evidenziato l'importanza delle comunicazioni digitali nelle indagini criminali. Questa notizia rappresenta un passo importante nel quadro delle indagini in corso.

Svolta sull’omicidio di Giovanni Musu, il 53enne accoltellato 13 volte e dato alle fiamme nella notte del 16 gennaio nella città sarda di Carbonia. Per l’omicidio dell’uomo erano indagati Marco Atzeni, 50 anni, e William Serra, 38 anni. Entrambi pregiudicati, è stato proprio quest’ultimo a finire in manette nel pomeriggio di lunedì. Serra è accusato di omicidio volontario ed è attualmente detenuto nel carcere di Uta, vicino Cagliari, assistito dall’avvocato Fabio Basile. La sua casa è stata perquisita e, al momento, non sono state rese note le posizioni dell’indagato sull’accaduto. A incastrare l’uomo sarebbero stati i messaggi inviati alla compagna e le riprese delle telecamere, elementi centrali delle indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

Approfondimenti su Giovanni Musu

Giovanni Musu, il killer: «L'ho ucciso io». Le dieci coltellate, il rogo e i messaggi: la verità dalle telecamere

Giovanni Musu è stato arrestato con l’accusa di aver commesso un omicidio, confermata dalle immagini delle telecamere e dai messaggi in cui ammette il delitto.

«Mi diceva: “Tu oggi muori”. Sono salva perché ho urlato». Il racconto della ragazza aggredita poche ore prima dal presunto killer di Aurora Livoli

Camila, studentessa milanese, è stata aggredita poche ore prima del ritrovamento di Aurora Livoli, a pochi chilometri di distanza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giovanni Musu

Argomenti discussi: Giovanni Musu, il killer: L'ho ucciso io. Le dieci coltellate, il rogo e i messaggi: la verità dalle telecamere; Omicidio Musu a Carbonia: svolta nelle indagini, un arresto; Omicidio del benzinaio di Ardea, il 19enne accusato dichiara a sorpresa Non l’ho ucciso io; La confessione del marito: Ho ucciso io Federica . Il pm: non ha chiarito tutto.

l ho ammazzato ioConfessa l’omicidio con un messaggio alla fidanzata, ecco com’è stato incastrato l’assassino di Giovanni MusuCarbonia «L’ho ammazzato io»: la confessione di aver ucciso Giovanni Musu, 53 anni, nel parco di Rosmarino, Willliam Serra l’ha fatta alla fidanzata con numerosi sms inviati dopo aver compiuto l’omici ... msn.com

l ho ammazzato ioGiovanni Musu, il killer: «L'ho ucciso io». Le dieci coltellate, il rogo e i messaggi: la verità dalle telecamereInchiodato dai messaggi in cui confessa l'omicidio e dalle riprese delle telecamere. Sono questi gli elementi al centro dell'ordinanza di ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.