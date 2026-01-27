Lettori | Via Ginepro al buio da quasi una settimana
La strada di via Ginepro è senza energia elettrica da circa una settimana a causa dei danni del maltempo. La residente segnala un’interruzione che perdura dal 21 gennaio, senza ancora essere ripristinata. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi per garantire servizi essenziali e la sicurezza dei cittadini coinvolti.
Riceviamo e pubblichiamo l'appello di una lettrice del nostro giornale, residente in via Ginepro. "Dalla mattina del 21 gennaio scorso, l’energia elettrica risulta completamente assente dopo i danni causati dal maltempo e, ad oggi, non è mai stata ripristinata. La strada e molte abitazioni della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
