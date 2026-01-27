L’eterno destino del popolo ebraico | vittima è trattato da persecutore

La Shoah rappresenta uno dei momenti più tragici della storia europea, segnando un capitolo di persecuzione e sofferenza per il popolo ebraico. Ricordare questi eventi è fondamentale per comprendere l’importanza della memoria e della tolleranza, affinché simili atrocità non si ripetano in futuro. Un’analisi storica accurata aiuta a mantenere vivo il rispetto per le vittime e a promuovere valori di convivenza pacifica.

Oggi si ricorda la Shoah, l’ultimo e più devastante dei tanti massacri compiuti in Europa contro gli israeliti. Che la storia pare condannare a essere oltraggiati senza reagire. Pena, passare per i «cattivi» del mondo. Oggi, 27 gennaio, riesplode la memoria dell’ebreo morto, che piace molto, mentre quello vivo, Dio non voglia armato fino ai denti perché intenzionato a restare vivo, diciamocelo, non piace; anzi è considerato il peggior mostro dell’umanità. 🔗 Leggi su Laverita.info

