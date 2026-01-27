Questo testo ricorda la figura di Camillo Sala, uomo semplice e coraggioso, catturato durante la guerra e internato in Serbia. La sua storia, legata a Lesmo e Cefalonia, testimonia l’eroismo quotidiano e la forza di chi ha affrontato le avversità senza cercare riconoscimenti. Un ricordo che evidenzia il valore di un uomo comune, simbolo di resilienza e dignità.

Pietra d’inciampo per Camillo Sala, Lesmo rende omaggio al commesso alto 1 metro e 69 che sapeva leggere e amava la bicicletta, catturato a Cefalonia e internato in Serbia. Era nella un fante della Divisione Acqui, che non consegnò le armi ai nazifascisti dopo l’Armistizio dell’8 settembre, resistendo alla furia del nuovo nemico. Classe 1917, Sala fu arrestato il 23 settembre 1943, internato e assassinato il 2 settembre 1944 nel campo di Sremska Mitrovica. "È la prima pietra per noi", ha detto alla cerimonia la sindaca Sara Dossola. E per avvicinare alla comunità a una fugura che "non può e non deve apparire lontana", nei giorni scorsi l’Amministrazione ha organizzato un momento di approfondimento sulla sua vita condotto dal professor Francesco Mandarano, storico e fondatore del Comitato Pietre d’Inciampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eroismo di un uomo comune . Pietra d’inciampo al fante Camillo. E Cavenago ricorda Ambrogio Sala

Approfondimenti su Camillo Sala

A Palermo, in vicolo Sant'Uffizio tra via Butera e piazza Marina, è stata posata una pietra d'inciampo in ricordo di Josef Lewsztein, medico ebreo vittima dell'occupazione nazista.

A Toano si celebra la giornata della memoria dedicata a Natale Buffagni di Quara, deportato dai nazisti nel 1944 al campo di Kahla.

Ultime notizie su Camillo Sala

