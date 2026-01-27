In occasione del Giorno della Memoria, alle 17,30 presso il collegio Ghislieri, si terrà una riflessione su

"L’antisemitismo e la guerra" è il tema sul quale alle 17,30 di oggi si rifletterà nell’aula Goldoniana del collegio Ghislieri in occasione del " Giorno della memoria ". Ospite sarà il giornalista Gad Lerner (nella foto) in un dialogo con Corrado del Bò che intreccia memoria e attualità, nel contesto culturale e politico caratterizzato dal riemergere dell’odio, dell’indifferenza e delle tensioni che segnano il nostro tempo, anche alla luce del conflitto in Medio Oriente e del dramma umanitario che colpisce la popolazione della Striscia di Gaza. Gad Lerner, nato a Beirut 71 anni fa da una famiglia ebraica, a soli 3 anni si è dovuto trasferire a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lerner-Del Bò. Il dialogo interroga le coscienze

Approfondimenti su Lerner Del Bò

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lerner Del Bò

Argomenti discussi: Lerner-Del Bò. Il dialogo interroga le coscienze; Giorno della Memoria 2026: Gad Lerner dialoga al Ghislieri su odio e conflitti; Gad Lerner, il dissidente, al Ghislieri nel giorno della memoria; La Shoah vista da Lerner: Non solo celebrazioni. Chiediamoci ’perché’.

Gad Lerner, il dissidente, al Ghislieri nel giorno della memoria«Nelle scuole percepisco imbarazzo. Ma contestare Israele oggi è un modo per combattere l’antisemitismo» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Dalla newsletter periodica del Sindaco di Modena. “In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, abbiamo voluto organizzare un’iniziativa di riflessione con Gad Lerner, rivolta a tutta la cittadinanza e agli studenti delle scuole. Un dialogo sul tema della - facebook.com facebook