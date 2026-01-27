Lerner-Del Bò Il dialogo interroga le coscienze

In occasione del Giorno della Memoria, alle 17,30 presso il collegio Ghislieri, si terrà una riflessione su

"L’antisemitismo e la guerra" è il tema sul quale alle 17,30 di oggi si rifletterà nell’aula Goldoniana del collegio Ghislieri in occasione del " Giorno della memoria ". Ospite sarà il giornalista Gad Lerner (nella foto) in un dialogo con Corrado del Bò che intreccia memoria e attualità, nel contesto culturale e politico caratterizzato dal riemergere dell’odio, dell’indifferenza e delle tensioni che segnano il nostro tempo, anche alla luce del conflitto in Medio Oriente e del dramma umanitario che colpisce la popolazione della Striscia di Gaza. Gad Lerner, nato a Beirut 71 anni fa da una famiglia ebraica, a soli 3 anni si è dovuto trasferire a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

