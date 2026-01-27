L' Eredità avete visto che Marco | tam-tam impazzito

L’Eredità è uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia, con Marco Liorni alla guida. Questo quiz, noto per il suo formato semplice e coinvolgente, offre momenti di intrattenimento e sfida tra i concorrenti. La trasmissione si distingue per giochi di parole e la celebre Ghigliottina, che mette alla prova l’intuito dei partecipanti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico nel tempo.

C’è un appuntamento che non conosce pause né stagioni: L’Eredità. Il quiz di Rai 1 guidato da Marco Liorni continua a macinare ascolti e a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori, tra giochi di parole, incastri logici e l’immancabile Ghigliottina, il momento-clou in cui il campione di turno prova a trasformare l’intuizione giusta in gettoni d’oro. Un rito serale che funziona, diverte e fa discutere (soprattutto sui social). Nell’episodio della vigilia a conquistare il titolo è stata Patrizia, arrivata alla Ghigliottina a giocarsi un montepremi da 25mila euro, il tutto dopo una serie di dimezzamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

