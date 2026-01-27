Nel 2025, Legnano ha registrato un aumento dei reati, con un incremento delle delitti contro il patrimonio. La polizia ha individuato 198 reati, in crescita rispetto all’anno precedente, evidenziando una tendenza preoccupante per la sicurezza della città. Questo quadro evidenzia l’importanza di misure efficaci per prevenire e contrastare fenomeni criminali e tutelare la comunità locale.

Legnano – L’attività di polizia giudiziaria svolta dagli agenti del comando di Corso Magenta nel corso del 2025 ha registrato 198 reati, certificando un aumento rispetto ai 175 dell’anno precedente e una prevalenza di delitti contro il patrimonio, quasi raddoppiati e passati da 34 a 61 casi. Raddoppiano anche i delitti contro la persona (da 9 a 18 ) e lo stesso si può dire degli infortuni sul lavoro rilevati dalla polizia locale, con 10 casi contro i 5 dell’anno precedente. Fanno segnare un segno più anche le segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti, passate da 30 a 43. Lucky Business Le segnalazioni e le richieste di intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, furti e rapine in città raddoppiate. Boom di incidenti sul lavoro

Approfondimenti su Legnano Polizia

