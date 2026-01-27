Lega | ' nessuna telefonata a Salvini per chiedere l' espulsione di Vannacci'

La Lega chiarisce di non aver contattato Salvini per chiedere l'espulsione di Vannacci. Attualmente, il leader è impegnato su temi come le Olimpiadi, le emergenze regionali e il pacchetto sicurezza. La comunicazione mira a fare chiarezza sulla posizione del partito in merito a questioni interne e politiche di attualità.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "In queste ore Matteo Salvini è impegnato sul fronte Olimpiadi e sta seguendo con attenzione altri dossier come gli interventi per le Regioni colpite dal maltempo (che visiterà venerdì) e il pacchetto sicurezza. Nessuna telefonata su dinamiche interne alla Lega, nessuna preoccupazione su Vannacci, nessuna richiesta di espulsione". Così una nota della Lega dopo il pezzo apparso oggi su un quotidiano a proposito di una telefonata Salvini-Zaia su Vannacci ("in realtà mai avvenuta. Il tema non è stato affrontato"). "Peraltro, ieri, Salvini e Luca Zaia si sono incontrati a Cortina dove hanno celebrato l'inaugurazione di opere attese da decenni e di tutto hanno parlato fuorché di provvedimenti disciplinari", aggiunge la Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

