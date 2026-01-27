Lega | La tutela dell’Appennino non può essere messa sul piatto come merce di scambio

La Lega ribadisce l’importanza della tutela dell’Appennino, opponendosi al progetto del parco eolico che rischia di compromettere l’integrità di Ferriere e delle sue vette. La protezione del paesaggio e dell’ambiente rimane prioritaria, senza compromessi o scambi. È fondamentale mantenere un equilibrio tra sviluppo e conservazione per preservare il patrimonio naturale delle aree montane.

«Esprimiamo una netta e ferma contrarietà al progetto del parco eolico che minaccia l'integrità di Ferriere e delle sue vette. La tutela del nostro Appennino non può essere messa sul piatto come merce di scambio, soprattutto quando interventi presentati come "green" rischiano di trasformarsi in.

