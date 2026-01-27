L’economia tedesca ristagna la Bundesliga invece cresce | si vendono più biglietti e non si capisce perché Süddeutsche

L’economia tedesca vive un periodo di stagnazione, con un incremento del Pil dello 0,2% nel 2025. Mentre la crescita economica si ferma, il settore sportivo, in particolare la Bundesliga, registra un aumento nelle vendite di biglietti. Questa discrepanza solleva domande sulle dinamiche attuali tra economia e cultura sportiva in Germania.

Nel 2025 il Pil della Germania è aumentato solo dello 0,2%, confermando la stagnazione economica degli ultimi anni a causa di dazi, guerre e instabilità geopolitica. Tuttavia, alcuni settori vanno bene: la Bundesliga ha registrato una stagione record, con un fatturato complessivo di 6,33 miliardi di euro nella stagione 202425, secondo il rapporto economico della Dfl. Racconta il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung: “L’Ufficio federale di statistica ha appena annunciato che il prodotto interno lordo è aumentato di appena lo 0,2% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Un aumento minimo; nel 2023 e nel 2024 si è registrato addirittura un calo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I club sono più ricchi: più introiti da marketing e diritti tv, oltre che per i biglietti. Eppure la Bundesliga è un campionato senza suspence, dominato dal Bayern. - facebook.com facebook