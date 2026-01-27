Leclerc contento della nuova SF-26 | La Ferrari ritornerà dove merita

La nuova Ferrari SF-26, presentata per il prossimo campionato di Formula 1, ha effettuato i primi test a Montmelò. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, il team di Maranello si mostra soddisfatto dei progressi compiuti, con l’obiettivo di ritornare ai vertici della competizione. Questa fase rappresenta un passo importante per la squadra, che mira a consolidare la propria competitività nel mondiale.

La nuova Ferrari SF-26 che parteciperà al prossimo campionato del mondo di Formula 1 è scesa in pista nei test di Montmelò, anche se le condizioni atmosferiche non hanno aiutato il team di Maranello. Pioggia sin dal mattino sul circuito vicino a Barcellona ma Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno comunque collezionato 110 giri, mentre la Mc Laren ha rinviato a domani il suo debutto. Poca attenzione ai tempi e molta alla nuova macchina e a tutto quello che comporterà. Alla fine Charles Leclerc è apparso soddisfatto: “È stato piacevole tornare al volante, soprattutto su una vettura completamente nuova e molto diversa da quelle guidate finora. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leclerc e Hamilton si sono mostrati entusiasti alla presentazione della nuova Ferrari SF-26, sottolineando l'impegno e la motivazione che ci sono dietro lo sviluppo della vettura.

Il 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

