In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘Le voci di Pinocchio’, un progetto teatrale e laboratoriale dedicato al celebre romanzo italiano. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico attraverso rappresentazioni e attività educative, celebrando l’eredità letteraria e culturale dell’autore.

Nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘ Le voci di Pinocchio ’, nuovo progetto teatrale e laboratoriale dedicato al capolavoro della letteratura italiana. Il laboratorio di lettura scenica si terrà negli spazi del Centro di Arti Visive e Sceniche (in via Fusconi 59, a San Martino in Fiume) e si inserisce tra le iniziative celebrative che rendono omaggio all’attualità e alla forza teatrale dell’opera collodiana a duecento anni dalla nascita del suo autore. Condotto da Giuseppe Viroli (del teatro Distracci), il percorso propone un lavoro originale sulle voci dirette del romanzo, eliminando la narrazione in terza persona per concentrarsi esclusivamente su dialoghi e monologhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Le voci di Pinocchio’ con laboratorio e saggio

Approfondimenti su Pinocchio Collodi

A Cesena, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, noto come Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘Le voci di Pinocchio’.

Sono aperte le iscrizioni a ‘Officina delle voci e dei direttori’, un laboratorio di canto e guida corale curato da Michele Napolitano, docente di Direzione di coro e Composizione corale al conservatorio Frescobaldi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pinocchio Collodi

Argomenti discussi: Le voci di Pinocchio: a Cesena un laboratorio teatrale per celebrare Collodi; ‘Le voci di Pinocchio’, a Cesena si omaggia Collodi nel bicentenario dalla nascita: il progetto teatrale; Le voci di Pinocchio: a Cesena un progetto teatrale per il bicentenario di Collodi; Teatro al Museo, primo appuntamento del 2026 al Pasqualino con Pinocchio.

Cesena, laboratorio su Pinocchio in occasione dei 200 anni di CollodiCESENA. Nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘Le voci di Pinocchio’, nuovo progetto ... corriereromagna.it

Carlo Collodi, 200 anni dopo: il padre di Pinocchio e l’eredità di un grande intellettuale toscanoNel bicentenario della nascita ripercorriamo i luoghi, le opere e l’eredità di Collodi, il padre del burattino di legno più famoso al mondo ... intoscana.it

Le voci di Pinocchio: a Cesena un laboratorio teatrale per celebrare Collodi x.com

Le voci di Pinocchio, laboratorio serale - facebook.com facebook