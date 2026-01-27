Le opere di Lorenzo Nardi rivelano tracce di alluvione attraverso crepe e fratture che evocano memoria collettiva. Le sue superfici non sono semplici rappresentazioni, ma testimonianze di eventi naturali e storici, lasciando emergere segni di un passato che rimane visibile nel presente. Un approccio che invita a riflettere sul rapporto tra natura, memoria e arte, in modo sobrio e rispettoso del contesto.

Le superfici di Lorenzo Nardi non raccontano, trattengono. Sono campi attraversati da crepe, sedimentazioni e fratture che sembrano emergere dal fondo della memoria collettiva prima ancora che dallo sguardo dell’artista. In ‘ Certezze Irrazionali ’, la pittura diventa materia viva, testimone silenziosa di eventi che hanno segnato profondamente il territorio e la coscienza di chi lo abita. La mostra personale di Nardi, ospitata nelle sale Lino Longhi del palazzo del Commercio di Lugo, nasce dalla serie ’Alluvioni’, sviluppata a partire dalle catastrofi che hanno colpito l’ Emilia-Romagna nel maggio 2023 e nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le tracce dell’alluvione nelle opere di Lorenzo Nardi

Dopo l’alluvione del 2023, sono stati approvati finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria mirati a prevenire e contrastare le frane.

L'ultima dichiarazione dei Fratelli d’Italia punta il dito contro le opere pubbliche in Emilia-Romagna, definendole inefficaci e insufficienti a prevenire le conseguenze delle alluvioni.

Alluvioni 2023 e 2024: risarciti alle Cab della provincia di Ravenna 16 mln di euroLa Cooperative agricole braccianti di Ravenna avevano accertato tramite la piattaforme Sfinge danni per 30 milioni ... msn.com

Sostegno anche alle imprese agricole danneggiate dall’alluvione 2024Nuova ordinanza del commissario straordinario Curcio che ha l’obiettivo pure di semplificare gli indennizzi ... msn.com

