‘Le storie degli altri’ il debutto del duo Kandischi

Le storie degli altri rappresenta il debutto del duo Kandischi, nato a Benevento nel 2024. Questa canzone segna il primo singolo del duo, offrendo uno sguardo sulla loro musica e sulla loro origine. Un’uscita significativa nella scena musicale locale, che può interessare gli appassionati di nuove proposte italiane e di artisti emergenti.

Tempo di lettura: 2 minuti È uscita sabato scorso ‘ Le storie degli altri ’, primo singolo dei Kandischi, duo nato a Benevento nel 2024. Il brano segna l’esordio ufficiale della coppia Francesco Lista (voce e chitarra) e Aniello Montella (chitarre) con una proposta riconoscibile: ritmo ballabile, sonorità morbide e un testo dal tono malinconico e poetico. La canzone si muove su un equilibrio preciso tra leggerezza musicale e scrittura introspettiva. “Siamo felici di questo primo singolo, è quasi un anno che lavoriamo a questo progetto. Ci conosciamo ormai da dieci anni, abbiamo collaborato a diversi progetti musicali con molti musicisti, ma solo ora che siamo un duo ci sembra di aver trovato la strada giusta che possa permetterci di esprimerci al meglio” spiegano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

