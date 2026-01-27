Le Prime tre ore di Ferdinando Vassallo 8=16 +7 | l' inaugurazione presso le Linee Contemporanee a Salerno
Le Prime tre ore di Ferdinando Vassallo 8=16 +7 si terranno venerdì 30 gennaio presso Linee Contemporanee a Salerno. L’evento segna la chiusura della mostra “45 Ceramiche da 45 cm”, offrendo un’occasione per apprezzare le opere di un artista nato a Montecorvino Rovella. La presentazione si svolge negli spazi di via Parmenide 39, in un contesto dedicato all’arte contemporanea e alla ricerca estetica.
Sarà venerdì 30 gennaio, presso gli spazi di Linee Contemporanee, situati in via Parmenide 39 a Salerno, dove si incroceranno i segni e le ragioni estetiche di due artisti nati a Montecorvino Rovella, Ferdinando Vassallo, che va a chiudere la sua mostra la mostra “45 Ceramiche da 45 cm”, ovvero.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Ferdinando Vassallo
Linee Contemporanee, installazione fotografica dedicata a Vassallo
La mostra presso Linee Contemporanee a Salerno presenta un’installazione fotografica dedicata a Ferdinando Vassallo.
Studentesse di 16 anni che bevono Spritz per colazione e saltano le prime tre ore di scuola, tutto normale. Facciamoci due domande
L’immagine di ragazze di 16 anni che sorseggiano spritz a colazione, saltando le prime ore di scuola, solleva domande sulla percezione dei comportamenti giovanili e le norme sociali.
Ultime notizie su Ferdinando Vassallo
Argomenti discussi: Studentesse di 16 anni che bevono Spritz per colazione e saltano le prime tre ore di scuola, tutto normale. Facciamoci due domande; IMSA | Rolex 24: Porsche in vetta dopo le prime tre ore; 24 Ore di Daytona 2026, la situazione a tre ore dal via; Infermieri, arrivano tre nuove lauree e anche la possibilità di scrivere le ricette.
Caro sosta all’ospedale Infermi: Siano gratuite le prime tre oreLa richiesta di Marcello, Fdi, alla giunta regionale. C’è disparità tra. Rimini e gli altri presidi sanitari in Romagna. Qui si paga più di tutti. msn.com
Malato di tumore si sdaria a terra in attesa di un posto letto al Pronto soccorso di Senigallia: «Un incubo, otto ore per una barella»SENIGALLIA Oltre otto ore di attesa per ottenere una barella in pronto soccorso, nonostante una grave patologia oncologica che gli provoca dolori tali ... msn.com
#Arte #Fotografia #FerdinandoVassallo Armando Cerzosimo plays Ferdinando Vassallo x.com
#Arte #Fotografia #FerdinandoVassallo Armando Cerzosimo plays Ferdinando Vassallo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.