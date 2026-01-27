Le perle dell’abbandono non finiscono mai E anche il 2026 parte col botto nel fosso

Le segnalazioni di rifiuti abbandonati continuano a essere frequenti, anche nel 2026. In molte zone, si registra una costante presenza di rifiuti lasciati in fossi, boschi e strade di campagna. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti per preservare l’ambiente e ridurre l’impatto di comportamenti scorretti.

C'è chi col nuovo anno fa buoni propositi, chi si iscrive in palestra e chi, più coerente con la tradizione locale, continua a scaricare roba nei fossi, nei boschi e lungo le strade di campagna. Perché le perle dell'abbandono non finiscono mai. E Arezzo, su questo, non delude. Mai. Nel corso del 2025 ne abbiamo documentate a decine: dai rifiuti ingombranti che per smaltirli serve prima liberarsi della pazienza, al lancio aereo nei boschi, nuova disciplina olimpica dell'inciviltà, passando per scarpate trasformate in musei d'arte contemporanea, calcinacci elevati a installazioni concettuali, fino allo sport estremo del lancio dell'eternit sulle colline aretine e ai prati di Poti dove fioriscono accendini e appassisce la civiltà.

