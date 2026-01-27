Le nomination ai BAFTA 2026 per la miglior musica originale sono identiche a quelle degli Oscar, un evento raro che sottolinea l’attenzione condivisa verso le colonne sonore di quest’anno. La coincidenza evidenzia l’importanza attribuita alla qualità delle composizioni e alle produzioni cinematografiche in entrambe le principali cerimonie internazionali.

Incredibile, ma vero. Quest’anno, i cinque candidati per nella categoria Best Original Music ai BAFTA, l’equivalente britannico degli Oscar, sono una replica esatta delle nomination agli Academy Awards per la migliore colonna sonora originale. Ecco chi si contenderà la vittoria: Bugonia, Jerskin Fendrix. Frankenstein, Alexandre Desplat. Hamnet, Max Richter. One Battle After Another, Jonny Greenwood. Sinners, Ludwig Göransson. Per la prima volta in quattordici anni, dunque, le due giurie sembrano essere allineate. I nominati ad entrambe le premiazioni erano i seguenti: Life of Pi, Mychael Danna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nomination ai BAFTA 2026 per la migliore musica originale ricalcano esattamente quelle degli Oscar (e non succedeva da un po’)

Le nomination dei Bafta 2026 sono state annunciate a Londra, ma “La Grazia” di Sorrentino non figura tra i film selezionati.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination per la 98ª edizione degli Oscar 2026.

