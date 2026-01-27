"Giardini selvaggi. Montagna, Esplorazione, Culture" è il titolo della rassegna di cinema dedicata alla montagna che nasce dalla collaborazione tra le sezioni del Cai -Club alpino di Firenze, Prato, Scandicci e Sesto fiorentino. Le proiezioni si terranno presso il cinema Terminale (via Carbonaia,31) alle 21. Primo appuntamento giovedì 5 febbraio con il film "La Restanza: storie di montagna fra Toscana ed Emilia" di Francesco Tomè alla presenza del regista. Sono i racconti di vita di coloro che hanno scelto di rimanere nelle aree dell’entroterra tra le Alpi Apuane e l’ Appennino Tosco-Emiliano. Si prosegue giovedì 5 marzo, con "Monte Corno-Pareva che io fussi in aria" di Luca Cococcetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le montagne diventano film

Approfondimenti su Giardini Selvaggi

All'inizio del 2026, Betty Boop e Pluto sono entrati nel pubblico dominio, aprendo nuove possibilità per autori, artisti e appassionati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La donna della montagna (1943) di Renato Castellani

Ultime notizie su Giardini Selvaggi

Argomenti discussi: Le montagne diventano film; Dieci fantastici film di montagna che ti incolleranno allo schermo; Dino Buzzati e l’Aldilà: Milano e le montagne, da Poema a fumetti al film Orfeo, mostra; Festival di cinema in montagna in inverno: eventi e itinerari da dicembre a marzo in Italia.

Le montagne diventano filmGiardini selvaggi. Montagna, Esplorazione, Culture è il titolo della rassegna di cinema dedicata alla montagna che nasce dalla collaborazione ... lanazione.it

Dino Buzzati e l’Aldilà: Milano e le montagne, da Poema a fumetti al film Orfeo, mostraDal 30 gennaio al 6 aprile 2026, il laboratorio della Fondazione Mondadori, in via Marco Formentini 10 a Milano, ospita la mostra Dino Buzzati e l’Aldilà: Milano e le montagne, da Poema a fumetti al f ... mentelocale.it

Mountain Echoes – le montagne diventano suono Un progetto artistico che unisce arte, paesaggio e ascolto, trasformando la Valtellina in un’esperienza immersiva e sensoriale. 23 e 24 gennaio 2026 Sondrio – Bormio – Tirano Tre sculture sonore firm - facebook.com facebook