Francesco Farioli, 36 anni, è un allenatore di calcio con un percorso particolare. Non ha mai giocato a livello professionistico e lavora all’estero, attualmente alla guida del Porto. La sua metodologia e le sue strategie stanno portando risultati significativi, come dimostra l’imbattibilità in campionato. Questa introduzione offre una panoramica chiara e sobria sul suo ruolo e sulla sua carriera nel mondo del calcio.

Ha 36 anni, non è mai stato un calciatore professionista, non allena in Italia da anni: e il suo Porto in campionato non ha ancora perso Lunedì il Porto, una delle principali squadre di calcio portoghesi, ha vinto la sua 18esima partita su 19 nella Serie A locale, dove è primo con sette punti di vantaggio, e ancora imbattuto. È un risultato piuttosto raro tra i principali campionati europei, reso possibile anche dal suo allenatore italiano 36enne, Francesco Farioli. Lui stesso è un allenatore piuttosto peculiare: non è ex calciatore professionista – anzi, è laureato in filosofia – non ha mai allenato ad alti livelli in Italia, e fino a dieci anni fa scriveva su un blog di tattica.

