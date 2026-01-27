In questo racconto si intrecciano le esperienze di un uomo che ha vissuto diverse vite, dal mondo del rock, al commercio, fino alla proprietà immobiliare. Ricorda le notti degli anni ’60 a Milano, quando accompagnava Pier Paolo Pasolini, contribuendo alla sua ricerca di ispirazione. Un ricordo di un’epoca e di incontri che hanno segnato il suo percorso personale e professionale.

Il ricordo torna agli anni ’60, quando accompagnava Pier Paolo Pasolini alla scoperta delle notti di Milano partendo da corso Buenos Aires, aiutando lo scrittore e regista a raccogliere materiale per la sua sceneggiatura. Paolo Uguccioni, alla soglia degli 87 anni, è un libro vivente di storia del quartiere. Cantante rock e "Teddy boy" negli anni ’50, ma soprattutto commerciante di successo, rappresentante di categoria (dopo aver guidato per anni Ascobaires è presidente del Comitato Venezia Buenos Aires) e ora proprietario di immobili affittati a negozi. Ha vissuto le trasformazioni della via dello shopping: l’invasione delle catene, crisi e successi, storiche botteghe chiuse e altre che resistono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le mille vite in corso Baires. Rocker, commerciante e ora proprietario di immobili: "Quelle notti con Pasolini"

