Le mille vite in corso Baires Rocker commerciante e ora proprietario di immobili | Quelle notti con Pasolini

In questo racconto si intrecciano le esperienze di un uomo che ha vissuto diverse vite, dal mondo del rock, al commercio, fino alla proprietà immobiliare. Ricorda le notti degli anni ’60 a Milano, quando accompagnava Pier Paolo Pasolini, contribuendo alla sua ricerca di ispirazione. Un ricordo di un’epoca e di incontri che hanno segnato il suo percorso personale e professionale.
Il ricordo torna agli anni ’60, quando accompagnava Pier Paolo Pasolini alla scoperta delle notti di Milano partendo da corso Buenos Aires, aiutando lo scrittore e regista a raccogliere materiale per la sua sceneggiatura. Paolo Uguccioni, alla soglia degli 87 anni, è un libro vivente di storia del quartiere. Cantante rock e "Teddy boy" negli anni ’50, ma soprattutto commerciante di successo, rappresentante di categoria (dopo aver guidato per anni Ascobaires è presidente del Comitato Venezia Buenos Aires) e ora proprietario di immobili affittati a negozi. Ha vissuto le trasformazioni della via dello shopping: l’invasione delle catene, crisi e successi, storiche botteghe chiuse e altre che resistono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
