In questo articolo si analizzano le migliori moto sports tourer del 2026, evidenziando prezzi e caratteristiche tecniche. Un approfondimento utile per chi desidera un veicolo che coniughi prestazioni elevate e comfort di guida, con proposte provenienti da marchi come BMW, Ducati, Honda e altri.

Coniugare il piacere di viaggiare in moto con prestazioni esaltanti su due ruote: è questo l'obiettivo delle sportstourer, moto nate da una costola delle crossover ma che con "piccoli" cerchi da 17” sia all'anteriore che al posteriore in abbinata a pneumatici stradali possono regalare soddisfazioni a non finire tanto sui passi di montagna quanto rincasando al crepuscolo. È infatti un segmento che incrocia le principali proprietà delle viaggiatrici nate con quelle delle sportive, tant'è che non di rado si incappa in moto da più di 150 Cv di potenza massima. In questo modo non risulta complicato macinare chilometri in un'unica giornata (o più), trascorrendo la maggior parte del tempo con un sorriso sotto al casco per via dell'esplosività dinamica di queste moto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le migliori moto sports tourer del 2026: prezzi e dati tecnici

