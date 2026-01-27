Le galline sono intelligenti? La ricerca da 4 milioni che cambia tutto

Le recenti ricerche di Maria Loconsole dell’Università di Padova dimostrano che le galline possiedono capacità cognitive più sviluppate di quanto si pensasse. Grazie a un finanziamento europeo di 4 milioni di euro, si approfondiscono le loro menti per promuovere pratiche di allevamento più etiche e rispettose. Questi studi contribuiscono a cambiare la percezione e le modalità di convivenza con questi animali.

Quattro milioni di euro solo per studiare la mente delle galline? «Lo scopo non è solo indagare il loro cervello, ma porre le basi per un approccio più etico alla gestione di animali ampiamente sfruttati negli allevamenti intensivi». I bandi dell'European Research Council (Erc) sono tra i più competitivi a livello europeo e finanziano progetti altamente innovativi, che richiedono la creazione di gruppi di ricerca internazionali. «In questo progetto non lavoro da sola. Collabora con me un collega conosciuto a Cambridge, che si concentrerà sul bucero, un uccello del Sud-est asiatico a grave rischio di estinzione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

