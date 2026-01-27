Le cose non dette – Il Muccino touch con i nuovi tradimenti le crisi le urla e le perenni corse a perdifiato dei suoi personaggi

Le cose non dette, in uscita il 29 gennaio, è il nuovo film che conferma lo stile distintivo di Gabriele Muccino. La pellicola esplora tradimenti, crisi e emozioni intense, unendo elementi di dramma e introspezione. Un’opera che prosegue il suo percorso artistico, offrendo uno sguardo profondo sui sentimenti umani e le complessità delle relazioni, in un contesto narrativo ricco di tensione e autenticità.

Quando Simone de Beauvoir incontra Franco Califano e le corna deflagrano tra le costine dei romanzi Adelphi e il catalogo Alpitour, Le cose non dette (dal 29 gennaio in sala) è la nuova fatica, proprio fisica e corporea, che consacra il Muccino touch dopo vent’anni di onorato servizio di esagitazione formale. Il movimento di macchina a precedere la corsa, con urla e strepiti nello scapicollarsi a perdifiato di tutti i personaggi muccianiani (uomo o donna, vecchio o giovane, poco importa), tocca il suo apice tra i dedali marocchini tutti simili di Tangeri, dove è ambientato sostanzialmente l’intero film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

