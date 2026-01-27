Le botteghe storiche e le nuove aperture rappresentano un patrimonio di tradizione e innovazione nel settore ristorativo di Milano. Dalla prima locanda aperta nel 1906 in via Morgagni, alla clientela di personaggi famosi come Al Bano e Benigni, queste attività testimoniano il ruolo di punto di riferimento per la cucina e la cultura locale.

Correva l’anno 1906, quando aprì una "locanda e bottiglieria" in via Morgagni 40, a pochi passi da corso Buenos Aires e da viale Abruzzi. Ora è un ristorante toscano, l’ Alba d’Oro, che conta tra i tanti clienti affezionati vip come il cantante Al Bano, ha visto passare personaggi della politica e del mondo dello spettacolo, tra cui Roberto Benigni. "È una bella zona – racconta Pino Mangano, attuale proprietario del ristorante con il socio Edoardo Lamanna (nella foto) – dove si lavora bene. Contiamo su uno zoccolo duro di clienti abituali, oltre a persone di passaggio e stranieri che alloggiano negli alberghi della zona". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le botteghe storiche e le new entry: "Ristoratori da inizio Novecento. Tra i clienti Al Bano e Benigni"

La città di Follonica ha ufficialmente riconosciuto 17 botteghe storiche, valorizzando così il patrimonio commerciale e culturale locale.

