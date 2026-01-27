Lazio Primavera per la porta c' è il nipote di Gigi D' Alessio

La Lazio Primavera sta rafforzando la propria rosa con un nuovo portiere. Oltre alla prima squadra, la società sta definendo gli ultimi dettagli per l’ingaggio di un giovane talento fra i pali, rafforzando così il reparto tra i pali e puntando sulla crescita dei giovani. Questa scelta testimonia l’impegno del club nel valorizzare i propri talenti e migliorare le proprie prestazioni in vista della stagione.

Non solo un nuovo portiere per la prima squadra, ma la Lazio sta chiudendo anche per un nuovo rinforzo fra i pali per la propria formazione Primavera. Infatti il club di Lotito ha in pugno Luigi D’Alessio, estremo difensore del Benevento nonché parente del celebre cantante napoletano.Chi è Luigi.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Gigi D'Alessio Calciomercato Lazio, occhi su Luigi D’Alessio: è il pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio La Lazio monitora con attenzione il giovane portiere Luigi D’Alessio, pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio. Lazio, colpo in porta: arriva Luigi D’Alessio, pronipote del celebre Gigi Luigi D’Alessio, portiere classe 2007, si trasferisce dal Benevento alla Lazio, iniziando un nuovo capitolo nella Primavera biancoceleste. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gigi D'Alessio Argomenti discussi: Primavera 1 | Lazio-Cremonese, la designazione arbitrale; Primavera 1 | Monza-Lazio 0-1: Serra mette la firma su 3 punti pesanti; Primavera 1. La Lazio passa a Monza: le immagini della gara (video); Sembra un dipinto sospeso sull'acqua: l'angolo più magico del Lazio perfetto per la primavera. Lazio Primavera 1-0 Monza: un gol di Serra decide la sfida dei giovani biancocelesti! Le ultime sulla squadra dei capitoliniLazio Primavera 1-0 Monza: un gol di Serra decide la sfida dei giovani biancocelesti! Le ultime sulla squadra dei capitolini La Lazio Primavera torna al successo e conquista tre punti importantissimi ... lazionews24.com PRIMAVERA | Monza - Lazio 0-1: Serra firma il successo biancocelesteUna magia di Serra decide la sfida tra Monza e Lazio Primavera, regalando ai biancocelesti la seconda vittoria consecutiva. Dopo essere stati graziati nel primo tempo dal penalty calciato fuori ... lalaziosiamonoi.it Calciomercato Lazio, per la porta della Primavera piace il nipote di Gigi D'Alessio! https://www.lazionews.eu/notizie/luigi-d-alessio-lazio-benevento-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #GigiDalessio #LuigiDalessio #Benevento #Lazio #c - facebook.com facebook Termina 0-1 la sfida tra Monza e Lazio Primavera: la magia di Federico Serra regala 3 punti fondamentali ai biancocelesti #Primavera1 #Sportitalia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.