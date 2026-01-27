Lazio idea Zaniolo per l’attacco | richiesta di Sarri

La Lazio sta valutando l’ingaggio di Nicolò Zaniolo per rafforzare l’attacco, con l’idea sostenuta dall’allenatore Sarri. La trattativa si sta sviluppando nelle ultime settimane di mercato, evidenziando l’interesse del club a rinforzare la rosa con un profilo di qualità. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle opportunità disponibili.

Suggestione forte che prende quota negli ultimi giorni di mercato. La Lazio guarda a Nicolò Zaniolo per rinforzare l’attacco e l’input arriverebbe direttamente dalla panchina. Secondo quanto filtra dall’ambiente biancoceleste, Maurizio Sarri avrebbe indicato Zaniolo come profilo ideale per aggiungere fisicità e soluzioni offensive. Il giocatore, oggi all’ Udinese, è molto apprezzato dal tecnico e potrebbe diventare un obiettivo concreto sul finale della sessione invernale. L’operazione resta però in salita. Incidono tempi, costi e soprattutto il passato giallorosso dell’ex Roma, elemento che rende la trattativa delicata sotto più aspetti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Dopo la recente sconfitta contro il Napoli, la Lazio si trova ad affrontare una situazione di emergenza in attacco.

