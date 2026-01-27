L’avvocato di Corona dopo Falsissimo | Non sapevo cosa avrebbe detto di Signorini L'arresto? Legalmente impossibile

In seguito alla trasmissione Falsissimo e alle relative polemiche, l’avvocato Ivano Chiesa ha commentato la posizione di Fabrizio Corona, sottolineando che l’arresto sarebbe legalmente impossibile. Dopo la pubblicazione nonostante l’inibitoria del Tribunale di Milano, si evidenziano le questioni legali e le dichiarazioni di Corona, in un contesto di confronto sulla diffamazione e le implicazioni giudiziarie.

Dopo la nuova puntata di Falsissimo, pubblicata nonostante l'inibitoria del Tribunale di Milano, l'avvocato Ivano Chiesa fa chiarezza sulla posizione di Fabrizio Corona: "Gli avevo detto di non diffamare, ma lui sa quello che fa". E smonta l'ipotesi di un arresto ai danni dell'ex re dei paparazzi: "Non ci sono i limiti di pena. Se il giudice contesta il contenuto, ci difenderemo".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Falsissimo Corona risponde al giudice: ecco cosa dirà stasera a Falsissimo dopo il blocco su Signorini Dopo la decisione del Tribunale di Milano di bloccare i contenuti relativi a Alfonso Signorini, Fabrizio Corona si prepara a rispondere in modo diverso nella puntata di stasera di Falsissimo. Alfonso Signorini a Mattino 5 dopo le accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto Alfonso Signorini torna a parlare a Mattino 5, rispondendo alle recenti accuse di Fabrizio Corona. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Fabrizio Corona risponde da Dubai agli avvocati di Alfonso signorini dopo l’autosospensione Ultime notizie su Falsissimo Argomenti discussi: Corona sfida Signorini: 'Io li rovino e farò altri nomi' davanti ai giudici; L’avvocato di Signorini: Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti andrà in carcere; Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista. L’avvocato di Corona dopo Falsissimo: Non sapevo cosa avrebbe detto di Signorini. L’arresto? Legalmente impossibileDopo la nuova puntata di Falsissimo, pubblicata nonostante l'inibitoria del Tribunale di Milano, l'avvocato Ivano Chiesa fa chiarezza sulla posizione di ... fanpage.it Corona sfida Signorini e pubblica Falsissimo: record di visualizzazioni per la nuova puntataNonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano, Fabrizio Corona pubblica la nuova puntata di Falsissimo. Migliaia di utenti collegati su YouTube tra riferimenti a Signorini e retroscena Mediaset. movieplayer.it Dopo il provvedimento d’urgenza del Tribunale di Milano che ha bloccato la puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, Fanpage ha interpellato l’avvocato Cristiano Cominotto per analizzare le conseguenze legali per Fabrizio Corona qualora decidesse di pu - facebook.com facebook Si adegua sul passato (per ora), ma rilancia sul futuro. Fabrizio Corona promette di rimuovere le vecchie puntate del suo format Falsissimo sul presunto sistema Signorini, come ordinato dal giudice civile Roberto Pertile, ma lunedì 26 gennaio andrà in onda co x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.