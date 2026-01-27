Lavoro culturale più tutele e stop al precariato

Il nuovo Protocollo di buone pratiche siglato a Modena mira a rafforzare le tutele nel settore culturale, contrastando il precariato e promuovendo un lavoro più stabile e riconosciuto per i professionisti dello spettacolo e della produzione culturale. L’accordo, firmato tra Comune e sindacati, rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni lavorative e favorire lo sviluppo sostenibile del settore.

E' stato firmato ieri mattina in Comune a Modena il "Protocollo di buone pratiche nel settore dello spettacolo e produzione culturale" tra il Comune di Modena e i rappresentanti dei sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e le tre confederazioni Cgil, Cisl, Uil. Il protocollo modenese, che dà seguito al protocollo regionale dell'aprile 2025, mira a garantire stabilità occupazionale e regolarità dei contratti in un settore che presenta caratteristiche di forte discontinuità e precarietà lavorativa e peculiari condizioni occupazionali. Alla firma erano presenti l'assessore alla cultura e sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, il segretario della Slc Cgil Giorgio Benincasa, il segretario Fistel-Cisl Edmund Agbettor, il segretario della Uilcom Uil Carmine Ciccotti, Roberta Orfello della segreteria Cgil e Rosamaria Papaleo segretaria Cisl.

