Lavori di riqualificazione sull' E45 chiusura notturna del tratto sarsinate in direzione nord

Notte di disagi sulla strada statale E45, dove per lavori di riqualificazione il tratto tra Sarsinate e Forlì Cesena resterà chiuso al traffico in direzione nord. La chiusura durerà tutta la notte, causando code e rallentamenti per chi viaggia lungo quella strada. Gli automobilisti devono trovare percorsi alternativi o pianificare in anticipo il viaggio. I lavori di miglioramento sono stati avviati da Anas per rendere più sicura e moderna la strada.

Sulla E45 è in corso il piano di riqualificazione avviato da Anas nel tratto in provincia di Forlì Cesena. Per consentire i lavori di potenziamento del sistema di sorveglianza e messaggistica mediante l’installazione di nuovi pannelli a messaggio variabile è necessaria la chiusura temporanea, nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Per garantire la sicurezza e la manutenzione della rete autostradale, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì, in direzione nord, si terranno lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.

