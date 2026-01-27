Lavorare in prima linea nel dolore La psicologia dell’emergenza

Lavorare in prima linea nel dolore richiede competenza e sensibilità. Gli psicologi dell’emergenza svolgono un ruolo fondamentale nel supporto delle persone coinvolte in situazioni di crisi, come incidenti o disastri. La loro presenza aiuta a gestire lo shock e a favorire il processo di recupero psicologico, offrendo un aiuto professionale in momenti di grande difficoltà.

Tra le squadre partite per Crans-Montana dopo l’incendio del locale affollato di ragazze e ragazzi c’erano anche gli psicologi e le psicologhe dell’emergenza. Nei lanci di agenzia e nei servizi televisivi sono apparsi tra ambulanze, protezione civile e forze dell’ordine. Per chi attraversa ore interminabili in una sala d’attesa, senza certezze sul destino di un figlio, un’amica, una compagna di classe, la loro presenza può cambiare radicalmente la qualità di quel tempo sospeso e l’effetto a lungo termine di quel trauma. Questo articolo parla proprio di loro: di chi lavora in prima linea nel dolore, nel momento in cui la cronaca è ancora cronaca, le notizie sono frammentarie e il trauma non ha avuto il tempo di “depositarsi” nella vita delle persone. 🔗 Leggi su Dilei.it

A Crans-Montana, la psicologia dell’emergenza riveste un ruolo fondamentale nel supporto alle persone colpite da eventi traumatici.

