L' Australia vieta i social per gli adolescenti | ecco com' è andato il primo mese

L'Australia ha introdotto un divieto temporaneo dei social media per gli adolescenti, coinvolgendo circa 5 milioni di giovani. Il primo mese di questa misura ha evidenziato cambiamenti nel loro utilizzo del tempo e nel benessere digitale. Analizzare i risultati permette di comprendere l'impatto di restrizioni di questo tipo e le possibili implicazioni per future politiche sulla tutela dei giovani online.

Vediamo Amy, 14 anni. Ha iniziato a tenere un diario dopo il ban e lo ha condiviso con la BBC. Si sente libera senza la pressione di mantenere una presenza costante su Snapchat, e al posto delle videochiamate con le amiche dopo la scuola, va a correre. Una storia di liberazione, che stringe i cuori di qualsiasi genitore esasperato dalle ore passate dai figli davanti allo schermo dello smartphone. Ma a ben guardare, allargando l'orizzonte, Amy è l'eccezione. Gli escamotage digitali dei teenager La regola vuole che molti coetanei di Amy hanno fatto quello che adolescenti e tecnologia fanno da sempre: trovare l'escamotage per aggirare il divieto.

