L'attrice Amber Heard ha ripercorso in un documentario al Sundance Film Festival gli aspetti inediti del processo contro Johnny Depp, concentrandosi su un periodo difficile della sua vita. L'intervista offre una prospettiva personale su eventi giudiziari e personali, a tre anni e mezzo dalla conclusione del caso. Un racconto che approfondisce le dinamiche e le conseguenze di una vicenda pubblica e complessa.

A tre anni e mezzo dalla fine del processo per abusi domestici intentato da Amber Heard contro l’ex marito Johnny Depp (vinto da lui, con condanna di lei a un risarcimento per diffamazione) l’attrice torna a parlare di quel periodo difficile della sua vita in un documentario, Silenced, presentato al Sundance Film Festival. Amber Heard trova un accordo con Johnny Depp: lo risarcirà con un milione di dollari X Leggi anche › Amber Heard è diventata mamma per la seconda volta (e al quadrato) Amber Heard: «Non voglio raccontare la mia storia». Presentato nella sezione World Cinema, il documentario – diretto da Selina Miles e realizzato in collaborazione con l’avvocatessa per i diritti umani Jennifer Robinson, si focalizza sulla facilità con cui le donne che denunciano le violenze vengono a loro volta denunciate per diffamazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attrice è tornata a parlare del processo contro l'ex marito, in un documentario in cui rivela cose mai dette prima

Amber Heard ha annunciato di non voler più usare la propria voce nel contesto del processo a Johnny Depp.

