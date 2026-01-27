L’Atalanta può ancora sperare negli ottavi? Ecco cosa serve per entrare in top 8

L’Atalanta ha ancora possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, ma dipende dai risultati delle prossime partite. Una vittoria o un pareggio potrebbero migliorare significativamente le chances di entrare nella top 8. La squadra ha dimostrato di potercela fare, ma le sfide sono ancora molte e ogni punto sarà determinante per raggiungere l’obiettivo.

Sì, sarebbe bastato un punto per dipendere totalmente da sé stessi. Con tre, probabilmente la partita di Bruxelles sarebbe stata una semplice passeggiata. È il passato: i rimpianti per il 2-3 subito in casa dall’Athletic sono ben noti, il contraccolpo pure. Lo ha detto allo stesso Palladino: inaspettata. Ora però la pagina è stata voltata, dopo i quattro gol al Parma. E l’Atalanta si trova a dover fare i conti con la realtà nella classifica unica di Champions League. Cosa racconta questa realtà? Anzitutto che niente è perduto. Certo, passare dal 3° al 13° posto in mezz’ora fa male. Soprattutto perché delle decina di squadre passate davanti ci sono anche Real Madrid, Liverpool, Psg, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Atlético Madrid.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Per garantire la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Atalanta necessita di almeno due vittorie nelle prossime partite.

