L’Atalanta ha ancora possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, ma dipende dai risultati delle prossime partite. Una vittoria o un pareggio potrebbero migliorare significativamente le chances di entrare nella top 8. La squadra ha dimostrato di potercela fare, ma le sfide sono ancora molte e ogni punto sarà determinante per raggiungere l’obiettivo.

Sì, sarebbe bastato un punto per dipendere totalmente da sé stessi. Con tre, probabilmente la partita di Bruxelles sarebbe stata una semplice passeggiata. È il passato: i rimpianti per il 2-3 subito in casa dall’Athletic sono ben noti, il contraccolpo pure. Lo ha detto allo stesso Palladino: inaspettata. Ora però la pagina è stata voltata, dopo i quattro gol al Parma. E l’Atalanta si trova a dover fare i conti con la realtà nella classifica unica di Champions League. Cosa racconta questa realtà? Anzitutto che niente è perduto. Certo, passare dal 3° al 13° posto in mezz’ora fa male. Soprattutto perché delle decina di squadre passate davanti ci sono anche Real Madrid, Liverpool, Psg, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Atlético Madrid.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Bergamasca

Per garantire la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Atalanta necessita di almeno due vittorie nelle prossime partite.

Gli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Bergamasca

Argomenti discussi: L’Atalanta può ancora sperare negli ottavi? Ecco cosa serve per entrare in top 8; Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Tutte le combinazioni e quanti punti mancano; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

L’Atalanta può ancora sperare negli ottavi? Ecco cosa serve per entrare in top 8L’ultima giornata di Champions League emetterà i verdetti: la Dea parte dal 13° posto, in un gruppone di 8 squadre tutte a 13 punti. E senza dipendere totalmente da sé stessa, con la differenza reti c ... bergamonews.it

Samardzic lascia l’Atalanta: può giocare ancora in Serie A, un club ci provaSamardzic lascia l'Atalanta: il trequartista serbo potrebbe essere il prossimo calciatore in partenza, occhio all'interesse ... fantamaster.it

Crollo Atalanta alla New Balance Arena: il gol di Scamacca aveva fatto sperare, poi un blackout di 17 minuti nella ripresa costa carissimo. La rete finale di Krstovic rende ancora più amara la serata. La Dea cercava una vittoria per staccare il pass diretto agli ott - facebook.com facebook

Ieri ho letto che per la top 8 l’Inter deve vincere a Dortmund e sperare che accadano almeno 5 di questi eventi: Liverpool che perde col Qarabag Tottenham che non vince a Francoforte Chelsea che non vince a Napoli Barcellona che non vince col Copenhage x.com