L’Atalanta in Belgio per inseguire il sogno Palladino | Non facciamo calcoli e mettiamo il giusto spirito

L'Atalanta si prepara alla sfida in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise, un'occasione importante nel percorso europeo. La squadra si concentra sull'obiettivo di ottenere un risultato positivo, senza calcoli e mantenendo il giusto spirito. La partita rappresenta un passo fondamentale per valutare le possibilità di avanzamento e proseguire il sogno internazionale.

Bruxelles. Una sfida da vincere, per poi guardare i risultati delle avversarie e tirare le somme. L’ Atalanta si prepara alla sfida contro l’ Union St. Gilloise di mercoledì 28 gennaio con l’obiettivo di conquistare i tre punti e sperare che sugli altri campi si creino le condizioni per poter tornare tra le prime otto. Un obiettivo, o meglio, o un sogno da inseguire. A rimarcarlo è mister Raffaele Palladino nella conferenza stampa della vigilia, affiancato da un Nikola Krstovic che con naturalezza e sincerità racconta di come viva il rapporto con Scamacca e del contributo di Palladino alla sua crescita personale e professionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Palladino, prima di Atalanta Chelsea, sottolinea l'importanza di una partita perfetta e ha evidenziato lo spirito ritrovato nei giocatori.

L'Atalanta si prepara ad affrontare l'Union Saint-Gilloise in una partita importante.

L’Atalanta in Belgio per inseguire il sogno, Palladino: Non facciamo calcoli e mettiamo il giusto spiritoIl tecnico nerazzurro elogia Krstovic al suo fianco: Con i suoi atteggiamenti è da esempio alla squadra. Sto lavorando tanto sulla testa del gruppo. L'attaccante: Il mister ci ha dato il click sull ... bergamonews.it

Atalanta sempre sconfitta in BelgioContro le squadre belghe, l'Atalanta ha ottenuto soltanto un successo e ha sempre perso nelle tre sfide giocate lontano da Bergamo ... calcioatalanta.it

Champions League, L'#Atalanta perde 3-2 in casa contro gli spagnoli dell'#AthleticBilbao e complica maledettamente la qualificazione agli ottavi di finale, potrebbe non bastare vincere all'ultima giornata in Belgio con l'Union per qualificarsi. Ottimo primo temp - facebook.com facebook

EXCL: Il #Torino è molto interessato a Timothy #Castagne, esterno belga ex #Atalanta, ora al #Fulham. Il club londinese è aperto a cederlo in prestito. Prima, però, i granata devono fare spazio sulle fascw: #Biraghi e #Nkounkou potrebbero lasciare in questi gi x.com