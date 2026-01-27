Questa notizia riguarda un'operazione di polizia avvenuta a Milano, in zona Rogoredo, dove uno spacciatore è stato ucciso durante un intervento. L'episodio ha portato all'arresto di un sospetto e all'indagine su un agente coinvolto. Si tratta di un fatto che evidenzia le sfide della sicurezza urbana e le attività delle forze dell'ordine sul territorio.

Milano - Sono le 18 di ieri, è già buio, siamo in zona Rogoredo a Milano, una nota piazza di spaccio. Una pattuglia in borghese perlustra la zona, vede avvicinarsi un giovane. È armato, punta una pistola. A quel punto uno degli agenti fa fuoco e colpisce lo sconosciuto. L'uomo, che risulterà essere un marocchino 28enne, muore quasi subito. Gli accertamenti della Scietifica diranno che l'arma impugnata dalla vittima era a salve. Sono decimi di secondo concitati quelli che portano allo sparo e alla morte del ragazzo. Gli agenti del commissariato Mecenate stavano effettuando controlli anti spaccio in via Impastato, non lontano dal famigerato Boschetto della droga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'arresto, l'"alt" e l'arma a salve. Spacciatore ucciso dalla polizia. Agente indagato

