L'Arezzo si distingue per le sue prestazioni difensive, con quattro vittorie consecutive nel nuovo anno e una porta inviolata da 330 minuti. La squadra mostra solidità e compattezza, elementi chiave per i risultati ottenuti, anche in occasione della prossima gara a Guidonia. Un confronto che testimonia la crescita e la determinazione del team in questa fase della stagione.

di Andrea Lorentini Quattro vittorie consecutive nel nuovo anno, terza gara di fila senza subire gol con la porta di Venturi imbattuta ormai da 330 minuti. Tavernelli rinato e nuovamente decisivo, gli innesti di mercato (Coppolaro e Ionita su tutti) subito dentro i meccanismi e soprattutto una maturità, solidità e consapevolezza di chi vede l’obiettivo della serie B sempre più vicino e vuole conquistarlo con ferocia e determinazione. La vittoria sulla Juventus Next Gen conferma come il 2026 sia cominciato sotto il segno di un che ha compiuto il salto di qualità sotto ogni profilo, probabilmente decisivo nella corsa alla promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arezzo dei record e la forza della difesa. Venerdì a Guidonia tifando anche Perugia

L'Arezzo si distingue nel campionato grazie ai numeri, che riflettono la solidità della squadra di Bucchi.

Segui la diretta della partita di calcio di Serie C tra Guidonia Montecelio e Perugia.

