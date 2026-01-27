L’Arabia Saudita ridimensiona The Line | l’ambiziosa città lineare cambia forma

L’Arabia Saudita ha rivisto i piani per The Line, la città lineare futuristica. Il progetto, inizialmente ambizioso, è stato ridimensionato e gli obiettivi riformulati. La nuova versione prevede cambiamenti nelle dimensioni e nelle modalità di realizzazione, riflettendo un approccio più realistico e sostenibile. Questa decisione segna un passo importante nel processo di sviluppo urbano del paese, mantenendo comunque l’obiettivo di innovare il territorio e migliorare la qualità di vita.

La futuristica città lineare immaginata per ospitare milioni di persone nel nord-ovest dell'Arabia Saudita non verrà più realizzata nella forma originariamente prevista: ridotte le dimensioni e riscritti gli obiettivi del piano.

