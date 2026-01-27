L’Aquila malvivente arrestato | ha costretto un autista a scendere dall' autobus e a interrompere il servizio
Un uomo è stato arrestato a L’Aquila dopo aver minacciato e aggredito un autista, costringendolo a interrompere il servizio e danneggiando un’auto della Polizia. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di garantire la sicurezza e ripristinare la normale circolazione.
Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato per un episodio avvenuto nella mattinata del 26 gennaio presso il terminal degli autobus di Piazzale Kennedy. Un cittadino italiano di origini straniere è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito un autista della linea Avezzano–Pescara, costringendo alla sospensione del servizio e danneggiando l’auto di servizio della Polizia. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Avezzano. I fatti: minacce e aggressione all’autista Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 26 gennaio a L’Aquila, coinvolgendo gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
