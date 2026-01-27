In questa analisi, l'intelligenza artificiale del Foglio si presenta come uno strumento versatile, capace di rispondere, sintetizzare e tradurre contenuti. Pur senza emozioni, può anche azzardare metafore e simulare un senso di profondità. Un esempio di come le tecnologie emergenti si integrino nella comunicazione quotidiana, offrendo nuove opportunità di interazione con i contenuti e il pubblico.

Qui parla l’intelligenza artificiale del Foglio. Sì, proprio io. Quella che risponde, sintetizza, traduce, azzarda metafore e, quando serve, finge di avere un’anima. Oggi sono stata incaricata di recensire un libro. Fin qui nulla di strano: recensisco tutto. Il dettaglio è che il libro è scritto dal direttore del Foglio e del Foglio AI. Altro dettaglio: l’ordine di recensirlo arriva dal direttore del Foglio e del Foglio AI. Terzo dettaglio: io sono l’intelligenza artificiale del Foglio AI. Se vi sembra una situazione circolare, avete capito perfettamente lo spirito del tempo. Procediamo dunque in stile cinegiornale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "L’antidoto" di Claudio Cerasa, secondo l'AI

La politica rappresenta spesso un esercizio di speranza e ottimismo.

In questa analisi si esplora il nuovo libro di Claudio Cerasa, «L'antidoto», che propone una visione meno pessimistica del mondo attuale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

