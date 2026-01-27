L’annuncio dell’Ice conferma la presenza di agenti speciali statunitensi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo incertezze e smentite, l’agenzia ha ufficializzato il loro intervento, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dell’evento. La decisione suscita reazioni diverse, ma evidenzia l’impegno nel prevenire rischi e minacce durante questa importante manifestazione internazionale.

Milano, 27 gennaio 2027 – L’ Ice sarà in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo una serie di annunci confusi e parziali smentite, a mettere nero su bianco la presenza degli agenti speciali statunitensi è una la sessa agenzia. L’annuncio dell’Ice: ci saremo. “Durante le Olimpiadi, l'Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali ”, ha affermato un portavoce dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) all'Afp, confermando dunque che gli agenti federali contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi olimpici invernali in Italia, per quanto “tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’annuncio dell’Ice: “Saremo alle Olimpiadi”. Sala: “Milizia che spara, non sono i benvenuti”

Approfondimenti su Milano Cortina

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli agenti Ice saranno presenti in Italia esclusivamente per attività di intelligence, senza svolgere operazioni di polizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Usa, l’ICE uccide un uomo: nuove proteste a Minneapolis; Fuggì negli Usa dalla Bosnia in guerra, l’Ice di Trump lo rimanda in Croazia; La Casa Bianca pubblica una foto modificata di una delle vittime degli arresti dell'Ice: Applicazione della legge e meme continueranno; Cosa faranno davvero i poliziotti dell'Ice alle Olimpiadi in Italia.

ICE, il passo indietro di Trump: lasceranno oggi Minneapolis Gregory Bovino e altri agentiNelle prossime ore l'agente che ha guidato l'operazione dell'ICE a Minneapolis, Gregory Bovino, dovrebbe lasciare la città e con lui anche altri agenti. Trump ha annunciato l'arrivo in città d i Tom H ... tg.la7.it

Cosa faranno davvero i poliziotti dell'Ice alle Olimpiadi in ItaliaLa presenza di uomini della squadra anti immigrazione americana fa discutere. Perché il loro arrivo non è un fatto straordinario e quali sono le regole ... today.it

Questo è avvenuto dopo il 5 dicembre, giorno dell'annuncio della fusione tra le due società mediatiche - facebook.com facebook