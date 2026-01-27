L’Italia chiede una maggiore collaborazione con le autorità svizzere, inclusa la creazione di una squadra investigativa congiunta, per chiarire le responsabilità della strage di Crans-Montana del 2026. L’ambasciatore italiano ha annunciato il possibile rientro a Berna, condizionato dall’effettiva cooperazione tra i due Paesi e dal rispetto delle procedure giudiziarie.

L’Italia chiede alla Svizzera "l'avvio di un’effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati» e «l'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026». Sono queste le condizioni dettate da Palazzo Chigi per il rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato ieri a Roma. La decisione è stata presa in un incontro che il diplomatico ha avuto con la premier Giorgia Meloni, al termine di una giornata di consultazioni anche con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'ambasciatore italiano rientrerà a Berna se le autorità collaborano. Il giudice svizzero: "Non vi dico chi ha pagato la cauzione dei Moretti"

Approfondimenti su Italia Svizzera

Il Governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, avvenuta per decisione del Tribunale di Sion.

La decisione dell’Italia di richiamare l’ambasciatore in Svizzera nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda della strage di Capodanno a Crans Montana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Crans Montana, l'ambasciatore in Svizzera: Incendio causato da un petardo

Ultime notizie su Italia Svizzera

Argomenti discussi: L'ambasciatore italiano in Svizzera da Meloni e Tajani, rientrerà a Berna se le autorità collaborano; Crans-Montana, Meloni: L'ambasciatore italiano tornerà in Svizzera solo se le autorità collaborano; Strage di Crans-Montana, Palazzo Chigi: L'ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità giudiziarie collaborano; Crans, il Vallese: 10 milioni di franchi alle vittime. Procura di Roma: pronti a inviare inquirenti - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove.

L'ambasciatore italiano in Svizzera da Meloni e Tajani, rientrerà a Berna se le autorità collaboranoL'Italia chiede alla Svizzera l'avvio di un'effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e l'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano ... ansa.it

Il governo italiano ha detto che l’ambasciatore in Svizzera potrà rientrare solo se ci sarà collaborazione nelle indagini su Crans-MontanaIl governo italiano ha detto che l’ambasciatore d’Italia in Svizzera non rientrerà fin quando non verrà avviata una «effettiva collaborazione» tra le autorità giudiziarie di Italia e Svizzera e creata ... ilpost.it

Crans-Montana, il governo blocca l’ambasciatore: “Torna solo se Berna collabora” x.com

E voi che ne pensate Guarda il video editoriale del direttore @paridepelli sulla decisione di Roma… È scontro diplomatico con Berna. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma negli scorsi giorni, tornerà a Berna unicam - facebook.com facebook