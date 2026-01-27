L' allarme di Confcommercio | Entro il 2035 Ravenna perderà quasi un terzo dei suoi negozi

Confcommercio lancia l’allarme: se non si interviene subito, entro il 2035 quasi un terzo dei negozi di Ravenna potrebbe sparire. Secondo le stime, senza politiche di sostegno, il numero di attività commerciali potrebbe diminuire del 30,9 per cento. La città rischia di diventare uno dei luoghi con il più alto calo di negozi in Italia, e le conseguenze si sentirebbero su tutta l’economia locale.

"Senza interventi concreti e politiche adeguate, il Comune di Ravenna rischia entro il 2035 una ulteriore perdita del -30,9% dei negozi, collocandosi tra le peggiori città d’Italia per chiusura di attività commerciali". Questo è l'allarme che arriva da Confcommercio sul futuro della città dei mosaici. Un'analisi drammatica che prende il via da uno studio condotto dalla stessa associazione di categoria a livello nazionale sulla tenuta sociale e sulla vivibilità dei territori, sempre più compromesse dalla progressiva desertificazione commerciale. Dallo studio della Confcommercio emerge che negli ultimi dodici anni il tessuto commerciale italiano ha subito una contrazione profonda: più di 140mila attività al dettaglio, tra negozi e ambulanti, hanno cessato l'attività.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

